LE HACKEARON EL WHATSAPP A UNA PROFESORA Y PIDIERON DINERO PARA SU HIJO "INTERNADO"

Nuevamente tenemos que hablar de un caso de estafa en donde Lorena Cruz, profesora de educación física de Cafayate, fue engañada a través de una llamada telefónica.

La joven docente denunció en la comisaría del Valle Calchaquí que hackearon su WhatsApp, se contactaron con sus amigos y colegas, logrando de esa manera robarle una gran cantidad de dinero.

"Los inescrupulosos lograron en algunos casos que mis colegas les transfieran dinero, con el cuento de que yo me encontraba con mi pequeño hijo internado en la capital salteña", contó Lorena Cruz.

Sus compañeras, sin tener una idea de lo que estaba ocurriendo, no dudaron en transferir el dinero pedido. Otra de sus compañeras dudó del mensaje y la llamó por otra línea, para corroborar su identidad.

Una tercera persona estaba utilizando el número de teléfono de la profesora. El supuesto empleado de telefonía le dijo que por razones de seguridad debía validar la titularidad de la línea y para ello debía enviarle un código que le iba a llegar de inmediato a su celular.

Tras esa comunicación le llegó un código. "En segundos me llegó un número y yo no pensé que podía tratarse de una estafa y se lo pasé".

"Diez minutos después me llamó una compañera de trabajo para decirme cómo quería que me haga la transferencia, porque ya había enviado 25.000 y dijo que yo le había solicitado 35.000 pesos más para otra cuenta. Le dije que nunca había pedido dinero a ella y caí que me estaban estafando con mis colegas que están en mis contactos. Corté y me llamó mi hermana por lo mismo, y luego otra docente y más y más".

"Mis compañeras se movilizaron y llamaron a todas las maestras y profesoras y así en casi veinte minutos cesaron los llamados pidiendo transferencias de dinero para supuestamente curar a mi hijo".

Su WhatsApp quedó inhabilitado por 12 horas o más. "Tras viralizarse mi caso, me llamaron varias colegas y ahí una a una fuimos a hacer las respectivas denuncias. Lo llamativo es que hace apenas unas semanas la familia y los amigos del director de una escuela de la zona fue estafado de la misma manera pero por cifras enormes y también nos anoticiamos de otros casos aquí en Cafayate y el Valle Calchaquí" contó.