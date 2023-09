MUNDIAL DE RUGBY 2023 DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 28 DE OCTUBRE

La lista preliminar de Los Pumas para el Mundial de Rugby 2023

Forwards: Eduardo Bello, Ignacio Calles, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Santiago Medrano, Joel Sclavi, Lucio Sordoni, Nahuel Tetaz Chaparro, Mayco Vivas, Facundo Bosch, Agustín Creevy, Julián Montoya, Santiago Socino, Ignacio Ruiz, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Lucas Paulos, Guido Petti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Pablo Matera y Joaquín Oviedo.

Backs: Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Bertranou, Tomás Cubelli, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Santiago Carreras, Nicolás Sánchez, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente, Luciano González Rizzoni, Matías Moroni, Matías Orlando, Martín Bogado, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Santiago Cordero, Bautista Delguy, Juan Imhoff, Rodrigo Isgró, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía.

Este 2023 se desarrollará la décima edición de la Copa del Mundo de Rugby, torneo internacional que se celebra cada cuatro años. El 15 de noviembre de 2017 la World Rugby designó a Francia como sede. El Mundial se juega desde el 8 de septiembre hasta el 28 de octubre.

Grupo A

Nueva Zelanda

Francia

Italia

Uruguay

Namibia



Grupo B

Sudáfrica

Irlanda

Escocia

Tonga

Rumania



Grupo C

Gales

Australia

Fiyi

Georgia

Portugal



Grupo D

Inglaterra

Japón

Argentina

Samoa

Chile

Así es el calendario de Los Pumas

9 de septiembre: Inglaterra vs. Argentina (Stade Vélodrome, Marsella)

22 de septiembre: Argentina vs. Samoa (Estadio Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne)

30 de septiembre: Argentina vs. Chile (Stade de la Beaujoire, Nantes)

8 de octubre: Japón vs. Argentina (Stade de la Beaujoire, Nantes)

TRANSMITIDO POR

Televisión: ESPN

Streaming: Star+