SERGIO MASSA: "EL PAÍS DEL FUTURO VA A GANAR EN PRIMERA O SEGUNDA VUELTA"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, remarcó que el oficialismo se impondrá en las elecciones porque cuenta con un proyecto para el futuro de la Argentina. Además, anunció que en los próximos días se presentará un programa de desarrollo exportador.

"No le tenemos miedo al futuro, como a cada problema que tuvimos que enfrentar. No nos une ni nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, el deseo de desaparición del otro. A nosotros nos mueve un profundo amor por la Argentina. Quédense tranquilos, el país del futuro va a ganar en primera o segunda vuelta y vamos a seguir gobernando", destacó el titular del Palacio de Hacienda.

Durante el discurso brindado en Parque Norte en la cena de financiamiento de UxP, Massa expuso la importancia de los comicios para el futuro del país ante las propuestas del libertario Javier Milei: "En agosto del año pasado algunos se escapaban, yo me hice cargo. Tenía una responsabilidad con mi patria, tengo claro que tenemos en Unión por la Patria una responsabilidad con el futuro. ¡Está en juego el desarrollo de la industria argentina! Frente a la idea de grandes libertades, de romper con China y Brasil...".

En la misma línea, Massa manifestó sus críticas a la gestión del exmandatario Mauricio Macri y realizó hincapié en el préstamo a acordar con el FMI que fue "una decisión casi criminal y un cepo al desarrollo". También cuestionó la intención de Milei: "Se habla de entregar la soberanía en término de señoraje, que no es más ni menos que la dolarización". Por esa razón, aclaró que su propuesta se basa en la "reconstrucción de moneda, la simplificación tributaria, la economía formalizada, el proyecto exportador, y la elección de los vectores de desarrollo".