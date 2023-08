LA OBRA SOCIAL BOREAL NO ENTRAGA LA MEDICACIÓN A UNA NENA DE 9 AÑOS

Martín Escobar dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias para reclamar la situación que está atravesando hace dos semanas con la obra social BOREAL la cual no está entregando la medicación oncológica que su hija de 9 años necesita para poder continuar con su tratamiento.

Martín Escobar dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias para reclamar la situación que está atravesando hace dos semanas con la obra social BOREAL la cual no está entregando la medicación oncológica que su hija de 9 años necesita para poder continuar con su tratamiento.

Su hija tiene leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y ya lleva dos semanas de demora en su tratamiento. Es extremadamente urgente que tome su medicación. Ella ya realizó su tratamiento pero requiere de este medicamento para poder continuar.

Ya presentaron un recurso de amparo en la justicia pero aún no recibieron ninguna respuesta, según relató Martín no son los únicos que están pasando por esta situación con esta obra social ya que hay muchos otros afiliados que manifestaron que tardaron más de tres meses en darles esta medicación.

"Son chicos, necesitan sus medicamentos oncológicos para poder continuar con sus tratamientos".

Hace más de diez años que Martín es afiliado a la obra social BOREAL, tiene cumplidos sus aportes en tiempo y forma pero aún así no cumplen cuando se los necesita, "nos cobran todos los meses, uno no se atrasa ni nada y cuando uno necesita no tengo respuesta por parte de esta obra social".

La única respuesta que obtuvieron por parte de la obra social es que este atraso se debe "al aumento del dólar".