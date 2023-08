ES VEGANA SE NIEGA A COMBATIR LOS PIOJOS DE SU HIJA: “SON SERES VIVOS”

Ha sido la vecina de la fémina, de Australia, quien escribió al sitio Nine.com.au para pedir ayuda. Según contó ella en la carta publicada por el medio señalado, la menor con piojos en el cabello es mejor amiga de su hija.



“Mi hija de siete años es la mejor amiga de la chica de al lado, cuya familia es vegana. Eso está bien. Respetamos su elección e incluso hacemos comida especial cuando la pequeña River viene a jugar. Mi problema es que recientemente esta encantadora niña estaba en nuestra casa y se rascaba furiosamente... y descubrí que estaba plagada de piojos”, empieza diciendo la indignada madre.



“Para mi sorpresa, esta mujer dijo que no solo sabía sobre la condición de su hija sino que se negaba a hacer algo al respecto. Los veganos no matan ningún ser vivo, esa es la razón. Mi vecina me dijo que ella estaba en la práctica de peinar los piojos y las liendres en el jardín donde tenían una oportunidad de sobrevivir. Mi mandíbula golpeó el suelo”, agregó.

“¿Qué hago ahora? No quiero separar a los niños, pero no hay forma de que “peinarlos en el jardín” vaya a funcionar”, concluyó.



Alexandra Carlton, periodista de Sídney que recibió el mensaje, quedó perpleja ante el dilema y describió a la madre vegana como una “imbécil santurrona”.

Asimismo, sugirió a la madre que le dijera a las niñas que jugaran a “la peluquería” para retirar los piojos. Otra opción era evitar que las menores se junten, al menos hasta que la infestación de piojos fuera tratada.

¿Por qué aparecen los piojos y cómo se pueden tratar?

Los piojos son parásitos que infestan el cuero cabelludo humano y se alimentan de sangre. Aparecen debido al contacto cercano con una persona infestada o con objetos que han estado en contacto con los piojos, como peines, sombreros, almohadas, etc.

Para tratarlos, se pueden usar productos antipiojos, peinar el cabello húmedo con un peine especial, lavar ropa y objetos en agua caliente, aspirar y limpiar áreas afectadas, notificar a contactos cercanos, realizar revisiones regulares, evitar compartir objetos personales y enseñar medidas preventivas en entornos escolares. Si los tratamientos caseros no funcionan, es recomendable consultar a un profesional de la salud.