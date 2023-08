UNA FAMILIA PIDE DESESPERADAMENTE AYUDA PARA SU HIJO QUE TIENE LARVAS EN LA BOCA

Esta familia de General Mosconi decidió hacer público la terrible situación que están viviendo y que pone en peligro la salud de un chico de tan solo 14 años con discapacidad. Actualmente está internado en el hospital de Mosconi pero sus padres piden asistencia o traslado a otro hospital.

"Esta internado desde el lunes y no me dan respuestas. Mi hijo grita y grita, no duerme. Toda la noche y el día esta gritando y yo estoy sufriendo junto con él. Quiero respuestas, que hagan algo por él" pidió llorando la mamá a través de Mosconi TV.

"Tiene gusanos en la boca. Tiene una discapacidad. Se me complicó el parto, se asfixió en la panza, lamentablemente. Sufre mucho él, yo no quiero que sufra mi hijo. Quiero que el día que se vaya sea sin sufrimiento, quiero que hagan algo los médicos pero creo que se burlan".

Los gusanos se desarrollaron en el paladar y denunció que el médico de Cornejo la responsabilizó por el cuadro de su hijo que es sería producto de un descuido y falta de higiene, más aún teniendo una discapacidad.

"El doctor me retó, vos ¡sos una descuidada!, no has cuidado bien a tu hijo, es por tu culpa que está así. No es que me descuide sino que también tengo que trabajar para comprar medicamentos para él. Lo que ocupa, pañales, leche y descartables, no alcanza, todo es caro".

Esperanza y Severino necesitan la colaboración urgente para poder trasladarlo a la Capital salteña, ya que ellos son de Coronel Cornejo y carecen de recursos.

Para brindar colaboración es necesario comunicarse al 3873 60 40 58

FUENTE: InformateSalta