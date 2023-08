MACARENA NECESITA UN TUBO DE OXÍGENO PARA VOLVER A CASA CON SU FAMILIA

Macarena Colque de 21 años tiene retraso madurativo agudo y también necesita oxígeno las 24 horas del día para vivir. Lamentablemente su familia no dispone del dinero para comprar un tubo de oxígeno y lograr llevarla a su hogar, en donde estaría segura.

Por este motivo su mamá, Mónica, ha decidido recurrir a los medios de comunicación para poder encontrar una solución.

"Mi hija necesita un tubo de oxígeno. Ayer me cansé de tocarle la puerta a la secretaria del Grand Bourg y me dijo que no hay fondos. ¿Y todo el dinero que invirtieron en las elecciones?", compartió con obvia molestia y resignación la mujer por la negativa respuesta que le dieron en la Casa de Gobierno.

Mónica contó que vive en el barrio 20 de Junio, a veces no tiene para el boleto de colectivo pero eso no ha sido impedimento para dejar a su hija sola. La mamá de Macarena camina desde su casa hasta el Hospital Papa Francisco. No piensa dejarla sola.

"Me parte el alma ver a mi hija así, ya no sé. Mi hija pidió el tubo. Si tuviera como comprar el oxígeno, lo compro. Sale 1 millón de pesos, no tengo para comprarlo", retomó con angustia.

La joven de 21 años aun desea vivir, más allá de su enfermedad y su familia también pide poder estar con ella por mucho tiempo. Sin el oxígeno, Macarena no puede regresar a su casa, y este es uno de sus mayores deseos.