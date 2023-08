Esta mañana, alrededor de las 8.30 se registró un accidente en la calle Lola Mora y Pasaje Lerma, justo en la entrada del estacionamiento del Centro Cívico Municipal.

El terrible impacto entre una Camioneta Renault Duster y un Fiat Estrada dejó a ambos vehículos destrozados. El conductor que por circulaba sobre calle Lola Mora sostuvo que "había otra camioneta estacionada, me parece que no me vio", dijo.