EL MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO VIVÍ LA EXPERIENCIA QUEEN EN EL TEATRO PROVINCIAL

El público podrá disfrutar de la Experiencia Queen este miércoles 23 de agosto, a las 21 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Zuviria 70. Las entradas se encuentran disponibles en entradauno.com

Queen es una de las bandas más trascendentales de rock de todos los tiempos. Experiencia Queen recoge los éxitos del grupo inglés para compartir una noche llena de música y magia.“Experiencia Queen” es la banda tributo liderada por Mariano Zito (Cantando 2020). Utilizan vestuarios e instrumentos originales y los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes, tanto en lo musical como en su puesta en escena. “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “We Are the Champions”, “Under Pressure” y “Another One Bites the Dust”, serán algunos de los hits de un setlist para disfrutar y emocionarse en familia.

Queen tuvo la capacidad de abordar una amplia gama de géneros musicales, desde el rock clásico hasta el pop, el ópera-rock, el glam y más. Esta diversidad les permitió atraer a una audiencia variada y mantener su música fresca y emocionante a lo largo de los años.

Sus actuaciones en vivo memorables, las canciones que desafiaron las convenciones musicales y sus letras profundas y significativas podrán disfrutarse una noche más en Salta.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación