RIVER: "BASTA DE RACISMO" Y LA FUERTE SANCIÓN POR ACTITUDES RACISTAS DE SUS HINCHAS

Las cámaras de seguridad del Monumental dejaron identificados a dos hinchas que habían hecho gestos racistas a la parcialidad del Fluminense.

"Son conductas que el club considera intolerables", reza el comunicado oficial.

Fernando Diniz, DT del Fluminense se expresó al respecto luego de que circularan videos en donde los argentinos imitaban animales haciéndole burla a los contrincantes: "Es lamentable. No fue sólo dentro del estadio, también en las calles de Buenos Aires. La Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto. No puede pasar. No es uno, son muchos. ¿Solo funciona para personas con ascendencia europea? Esto es una vergüenza para el país, para la ciudad, para el club... Estos no son hinchas, deberían ir presos. Esto tiene que ser un crimen".

Por este motivo la Conmebol decidió multar a River con 100.000 dólares (que son descontados del premio que cobra el club al final de la Libertadores) y el cierre del 50% de la Centenario alta destinada a hinchas locales para el encuentro ante Inter por la ida de los octavos (1° de agosto). Como en ese sector hay 9.652 ubicaciones y 2.000 serán para los brasileños, la capacidad bajará en aproximadamente 3.826 lugares.

También están obligados a desplegar una bandera con el lema "Basta de Racismo" en la tribuna clausurada, a exhibir un mensaje que será proporcionado en la pantalla gigante a lo largo del partido y a publicar una campaña en contra del racismo en sus redes sociales en los tres días previos al encuentro.