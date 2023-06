EL PADRE JAVIER ROMERO HABLÓ SOBRE EL CONTEXTO SOCIAL QUE SE VIVE EN LA PROVINCIA

En el día de ayer el Arzobispado de Salta lanzó un comunicado en el que expresan la intención de unir a todos los salteños el próximo viernes 9 de Junio en un día de ayuno y oración invitando a todas las comunidades parroquiales, religiosas y colegios a rezar especialmente en esta semana por la paz social en nuestra provincia y en todo el país. En cuanto al día domingo 11 de Junio en la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, "pediremos a Jesús Eucaristía, que irradie el don de la unidad y de la paz sobre todos nosotros".

El Padre Javier Romero dialogó con TodoSaltaNoticias sobre este comunicado y el llamado a la paz en nuestra provincia:

"La violencia engendra más violencia, no podemos agredirnos entre hermanos aunque pensemos distinto porque nos debemos respeto para poder entablar un diálogo. No podemos cortar las calles y las rutas todos los días porque no estamos respetando el derecho al otro".

"Nos acostumbramos tanto a la corrupción que nos parece algo normal, el robar nos parece algo normal y no lo es. La culpa es de los que están desde la cúspide más alta hasta el último ciudadano".