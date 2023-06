RIVER: LA HIJA DE PABLO SERRANO LO DESPIDIÓ Y PIDIÓ QUE RESPETEN EL LUTO DE LA FAMILIA

Ayer se vivió una trágica historia que todavía conmueve al fútbol; a todos los argentinos por el terrible accidente que sufrió un hincha de River.

Diversas cosas se dijeron del hombre que murió en el partido entre River y Defensa y Justicia. Pero lo más doloroso ha sido la carta que la hija de Pablo compartió para poder descargarse y a la vez dejar en claro quién era su padre.

Junto a una foto suya cuando era niña en brazos de su padre, la joven escribió: “Te amo para toda la vida papá”.

“Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo”, escribió la hija de Serrano a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que la hija de Serrano estaba con un grupo de amigos que habían ido con él a la cancha. Todos arribaron al estadio en colectivos desde zona Oeste porque pertenecen a una agrupación de hinchas conocida como La banda del 20, oriunda de Morón. Todos se enteraron la noticia por medio de los periodistas.

Esta última, también compartió sus condolencias:

“Hoy nos tocó la desgracia muy de cerca. Desde Filial Morón queremos expresar nuestro más sentido pésame para la familia, amigos y seres queridos de Pablo Serrano. Hincha, socio y amigo de River Plate. Queremos mandar un fuerte abrazo y solidarizarnos con todos los amigos de su agrupación @lospibesdel20 de Morón, estamos a su disposición para lo que necesiten”, escribieron desde la agrupación.