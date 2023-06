SINIESTRO VIAL EN ARENALES Y 20 DE FEBRERO

En calle 20 de Febrero y Arenales se registró un siniestro vial que involucró a dos vehículos particulares. Ya se encuentra trabajando el personal de la policía científica en el lugar para determinar como sucedieron los hechos. Solo se registraron daños materiales.

Se puede observar que una de las camionetas presenta daños en la parte delantera sobre los neumáticos.

Uno de los conductores dialogó con TodoSaltaNoticias y mencionó que iba circulando por la rotonda y la conductora del otro vehículo aparentemente no lo vio y terminó impactando sobre la parte trasera, "la gran responsabilidad para mi la tiene el municipio porque el cartel no puede estar tapado ya que la gente no puede verlo cuando van girando por la rotonda".