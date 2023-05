EL SALTEÑO FUE EL NUEVO ELIMINADO DE MASTERCHEF

Llegó el final del salteño en el certamen de MasterChef, Antonio López quedó fuera conviertiendose en el octavo eliminado del programa de cocina de Telefe.

El mercedeño no logró complacer al jurado con su preparación, tuvo una mala pasada junto a sus compañeros Rodrigo y Silvina, pero finalmente fue el salteño el elegido para terminar cruzando las puertas del estudio.

"Es un golpe duro", dijo entre lágrimas después de que el jurado (integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui) le anunciara la noticia.

"Los sueños si uno trabaja duro los puede lograr", dijo. "No pude cumplir lo que todos esperaban, si hay otra oportunidad la voy aprovechar", sostuvo emocionado.

Donato, quien al conocer a Antonio comentó sentirse identificado con el joven, se despidió del aspirante a chef y le dijo: "Tenés un camino muy llamativo, recién está comenzando". También Betular se sumó y agregó: "Tenés estudio y ganas. Los sueños a veces no son tan directos pero con esas dos cosas que tenés vas a llegar muy lejos".

"Me llegan al corazón las palabras de los chefs. Ellos contaron su historia y me siento reflejado. Ojalá algún día pueda tener el éxito que tienen ellos. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Siempre me imaginé acá y lo logré. Si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando", expresó conmovido Antonio.