SALTA CUENTA CON VUELOS SANITARIOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

Realizan traslados en el ámbito provincial, interprovincial e internacional para pacientes carentes con riesgo de perder la vida, que no cuentan con cobertura social. Los traslados se realizan en helicóptero o avión.

La provincia tiene un sistema de ambulancia aérea destinado a aquellos salteños y salteñas que no tienen obra social y que requieren una derivación a un hospital de mayor complejidad, por una emergencia; para recibir tratamientos o estudios de alta especificidad o para someterse a intervenciones quirúrgicas programadas, que no pueden ser resueltas in situ.

La coordinadora de Asistencia y Gestión al Paciente del Ministerio de Salud Pública, Teresa Loutayf, explicó que existen tres tipos de vuelos, de acuerdo a su lugar de destino. “Tenemos los traslados dentro de la provincia, los interprovinciales y los internacionales”, afirmó.

Agregó que “este proceso requiere de una articulación entre el Ministerio de Salud Pública, Aviación Civil, el SAMEC y el hospital local que solicita el traslado, para determinar el tipo de aeronave que se utilizará, sea un helicóptero o avión; condiciones meteorológicas y aspectos aeronáuticos; profesionales especialistas en evacuaciones aeromédicas; y la disponibilidad de camas en el hospital que recibirá al paciente”.

Cabe destacar que las aeronaves son multifuncionales, por lo que a la hora de hacer un traslado sanitario, se las adapta con todo el equipamiento necesario para monitorear y asistir al paciente. Además, cuentan con respirador, incubadora, monitores multiparamétricos, bombas de vacío y de oxígeno.

Para realizar este tipo de vuelos, la tripulación está integrada por un médico especialista -general, pediatra o neonatólogo- y un enfermero; dos pilotos y personal técnico.

Loutayf dijo que, dependiendo la complejidad de cada caso, “en un vuelo se puede trasladar a más de un paciente, considerando si se utiliza camilla o incubadora, para ver el espacio disponible”.

Recordando que este tipo de transporte sólo puede ser utilizado cuando se requiere un mayor nivel de complejidad en la atención sanitaria, el médico así lo determina y el traslado terrestre es imposible, ya que el paciente tiene riesgo de perder la vida.

Las obras sociales también pueden utilizar este servicio, prestado por Aviación Civil, si uno de sus afiliados lo necesita. En ese caso deben solicitar un presupuesto, programar y abonar el traslado.

Estadísticas

Mensualmente, se realizan entre 5 y 6 vuelos sanitarios interprovinciales, mientras que en el ámbito provincial el flujo de vuelos es constante y está sujeto a urgencias que ocurran en el interior.

Respecto a los vuelos internacionales, la Coordinadora de Asistencia y Gestión al Paciente manifestó que se registran entre uno y dos por año.

Dentro de la provincia, los puntos geográficos que más solicitan este servicio son Tartagal, Orán y Cafayate.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación