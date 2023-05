EMPLEADOS DE UNA EMPRESA DE ÁRIDOS RECLAMAN FALTA DE PAGOS

Empleados de la empresa Norte Áridos S.R.L reclaman la falta de pago de tres quincenas, Martín un trabajador dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias sobre la situación.

Llevan dos semanas realizando paro porque les deben tres quincenas y están cansados que no les solucionen el problema.

"Cuando vamos a la oficina nos cierran la puerta en la cara y nos mandan por mensaje que la culpa la tiene la municipalidad y el banco, que nos retienen el pago".

Ayer se presentaron en la oficina y hablaron con el contador y les dijo "no hay plata para ustedes, no les vamos a pagar porque la Municipalidad no les quiere pagar".

Martín mencionó que si no les brindan una solución de manera inmediata vana proceder a "quemar ruedas".

Son 25 los trabajadores que se encuentran en esta situación.

Esta empresa es tercerizada para poder realizar obras de la Municipalidad, los trabajadores se encuentran colocando caños de agua para los vecinos del barrio, esto es para que tenga más presión pero "las calles quedan todas rotas y los vecinos nos reclaman a nosotros pensando que somos los dueños de la obra pero nada que ver. Los ingenieros, los dueños de la obra, nadie da la cara".