"LLEVO EL AMOR POR SALTA EN LA SANGRE. MI ABUELO Y PADRE ME ENSEÑARON A SIEMPRE IR PARA DELANTE"

La intendenta Bettina Romero no logró su reelección, fue ampliamente superada por Emiliano Durand.

Luego de que se cerraran las votaciones, la intendenta Bettina Romero habló con los medios y con su gente y aseguró que entregará una ciudad ordenada.

“He tenido el honor de gobernar esta ciudad, en estos años y lo seguiré haciendo con la misma responsabilidad, seriedad de acá a fin de año, como corresponde. Ha sido un honor representar a todos los salteños, llevar a la ciudad a lo más alto y lo seguiremos haciendo, desde el lugar que este", dijo.

"Tengo amor, tengo compromiso, tengo preparación, tenemos equipo y eso es lo que vale, eso es lo que importa y puedo hoy venir, mirarlos a los ojos y decirle la verdad. Deseo lo mejor para la etapa que se viene para Salta y estoy muy agradecida por el apoyo de los salteños”, expresó.

También compartió en Twitter un mensaje en el que recuerda a la familia Romero:

"No ser populista a veces tiene costos electorales, y siempre estuve dispuesta, con tal de plasmar una política centrada en hacer. Tengo convicciones y las voy a seguir sosteniendo, porque esto no termina acá. Vamos a seguir trabajando por Salta, en el lugar que me toque estar en los dias por venir".

"Llevo el amor por Salta en la sangre. Mi abuelo y mi padre me enseñaron a siempre ir para adelante, a pelear por Salta. Eso es lo que siempre hice y lo que voy a seguir haciendo".