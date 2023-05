Gustavo Sáenz fue reelecto como gobernador de Salta, luego del triunfo electoral obtenido este domingo 14 de mayo en los comicios provinciales.

Con el 99,91% de las mesas escrutadas Sáenz fue reelecto con el 47,51%. Le siguieron Miguel Nanni de Juntos por el Cambio con un 17,26% ; Emiliano Estrada del Frente Avancemos con un 16,17% y Walter Wayar del frente Entre Todos con un 5,14 %.

De esta manera el Frente Alianza Gustavo Gobernador fue reelegido para un nuevo mandato después de asumir en 2019.

“Voy a seguir poniendo el corazón para seguir peleando por los salteños, voy a seguir trabajando por Salta”, aseguró Sáenz durante su discurso en el hotel Alejandro I en el que estuvo acompañado por su esposa Elena Cornejo y por sus hijos. También estuvo el vicegobernador reelecto Antonio Marocco y Emiliano Durand elegido como nuevo intendente de Salta capital.

“Acá no se gana ni se pierde, se aprende, y yo me llevo al amor de todo este pueblo que hoy ratifica mi trabajo, mi esfuerzo y el de todo el equipo que me acompaña” expresó el Gobernador, quien en otro momento aseguró “para nosotros está primero la patria y nuestra patria chica es Salta, sus necesidades y problemas y que podemos resolverlas de una vez por todas”.

En su discurso Sáenz también llamó a la unidad nacional e hizo referencia a las gestiones que se continuarán realizando junto a gobernadores del Noa y Nea para que se terminen las asimetrías e injusticias en el norte del país.

Además, reiteró la importancia de la participación ciudadana en la votación en el marco de los 40 años de democracia en el país. “Quiero agradecer a todos los que han participado de esta gran elección y a todos los candidatos, porque así se nutre la democracia”.

Finalmente, Sáenz aseguró emocionado “No somos lo que decimos sino lo que hacemos, esa es la gran verdad, eso nos hace distintos. Voy a seguir trabajando, poniendo el corazón, con humildad, con grandeza, con humanidad, eso es lo que nos hace diferentes, sigamos trabajando juntos”.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación