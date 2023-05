POR SEGUNDA VEZ LE PRENDIERON FUEGO A SU AUTO

Luis Chalup denuncia que nuevamente le prendieron fuego a su auto en el Barrio Lapachos alrededor de las 01:50 de la madrugada, en diálogo con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias comentó que es la segunda vez ya que le sucede lo mismo y que no entienden los causantes de esta situación.

"Esta vez llegamos justo por lo tanto no llegó a prenderse fuego con tanta intensidad como la vez pasada".

"Yo no tengo problema con nadie y mi hijo tampoco, tienen miedo".

Según el relato de Luis en las cámaras de seguridad se puede observar a una sola persona que camina por la vereda, se dirige a la vuelta y en unos minutos regresa hacia el auto y lo prendió fuego.

La policía maneja dos hipótesis sobre el asunto, "necesito que encuentren a estos maleantes, estoy con una consigna policial. Luego del primer hecho estuve una semana sin dormir porque no hicieron nada, luego me pusieron una consigna policial de siete días y se terminó, el lunes por la madrugada lo volvieron incendiar ya que vieron que no había policías".