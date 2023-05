SEBASTIÁN VILLA DECLARÓ EN LA CAUSA POR ABUSO SEXUAL: “NUNCA COMETÍ EL HECHO”

“Nunca cometí el hecho del que se me acusa. Yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que ella me golpeaba en mi casa”, indicó el cafetero. Además, expuso videos privados ante el tribunal para sostener sus dichos.

Por otro lado, Villa acusó a Cortes de haberlo robado con una operación en la compra de un auto: “Siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero de la plata para comprar un Audi”, indicó. Los alegatos seguirán el próximo 17 de mayo.

El jueves pasado, brindó su testimonio una psicóloga que relató los signos “traumáticos” que sufrió la expareja de Villa por el episodio ocurrido en el country Saint Thomas en abril de 2020.

Luego de un pedido del fiscal, la jueza Claudia Dávalos acepto que se incorpore el informe psiquiátrico que se le realizó al futbolista en la otra causa que se le sigue por abuso sexual en la Fiscalía 3 de Esteban Echeverría.

Los abogados defensores, en tanto, pidieron que hoy declaren los peritos ofrecidos por la defensa y también está previsto que se presenten los peritos de partes. También solicitaron que preste su testimonio la psiquiatra propuesta por la defensa, que viajó a Colombia para hacerle la pericia a la expareja de Sebastián Villa.

El delantero de Boca Juniors, que ayer fue titular en la derrota por 1-0 ante River por la Liga Profesional, está acusado de lesiones y amenazas hacia su expareja, la colombiana Daniela Cortés, por un episodio del 27 de abril de 2020.