ASALTARON A UN REMISERO EN BARRIO CASTAÑARES

En el barrio Castañares le robaron más de 10 mil pesos en pertenencias a un remisero en el grupo 480.

Miguel, el remisero contó que cuando estaba terminando su turno una chica le pide que la lleve al Chango Mas, "la llevo por Ciudad del Milagro y cuando volvemos, en una garita había dos chicos y la chica me dice pasemos de largo porque no me quiero juntar más con ellos pero luego me dice no pará acá no más, entonces yo prendo la luz y la chica me dice que tenía la plata y saca una cuchilla grande, yo me hago para atrás y me sacó las llaves del auto".

También dijo que tenía una pinza con él por lo que comenzó a "pelear" con ella para defenderse y los dos chicos que estaban en el lugar comenzaron a correrlo, "justo pasó un vecino y me reconoció así que me llevó a la policía y realicé la denuncia".

Le arrebataron la llave del auto, su billetera, su documento, carnet de conducir, otra billetera que pertenece al dueño del auto y otros objetos personales.