DANIEL SCIOLLI ACELERA SU ARMADO ELECTORAL

Mientras el kirchnerismo espera la decisión final de Cristina Kirchner, y Sergio Massa mantiene el suspenso sobre su futuro político, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, compartió su deseo de unidad con los distintos sectores de la coalición oficialista.

“Mientras algunos predican un escenario apocalíptico yo sé lo que hay que hacer, se cómo hacerlo, tengo experiencia y moderación. Tuve una gran autocrítica, estoy mejor parado que en 2015″, señaló en una entrevista este lunes con Radio 10.

“Yo compito contras los problemas. No veo a un adversario en ningún compañero ni compañera de nuestro espacio”, dijo.

Scioli insistió con una interna: “Es bueno que en nuestro espacio político hay distintas movilizaciones, actos, el FDT va a nutrir las PASO. Acá estoy, cuenten conmigo”.

Lejos de guardarse comentarios, Daniel Sciolli estacó su rol de dirigente “confiable”: “Hace 20 años me conoce Cristina y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. Soy una persona previsible, confiable, comprometida, con experiencia. Me la jugué en su momento cuando tenía la Ciudad de Buenos Aires ganada y cumplí con la palabra de acompañar a Néstor Kirchner y me enfrenté a quien había impulsado mi carrera política que fue Carlos Menem. Y me la jugué cuando Eduardo Duhalde me convocó en el peor momento de la Argentina, muchos me decían que me quedara tranquilo en la Cámara de diputados, y hasta el día de hoy se recuerda mi trabajo como ministro de Turismo”.