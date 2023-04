EX TRABAJADORAS DE "CASITA FELIZ" SE ENCUENTRAN ENCADENADAS

Las ex trabajadoras del Dispositivo CASITA FELIZ se encadenaron en el edificio de calle Vicente López 428 sede de la Secretaria de Primera Infancia de Niñez y Familia reclamando el cumplimiento del Acta firmada.

Se encuentra trabajando personal de la policía para cortar el paso por el lugar ya que no se puede transitar.

El abogado de las mujeres dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias sobre la situación de tensión que se vive en el lugar y dijo que "La situación procesal es que están denunciadas desde enero del año 2023 y hasta el día de hoy la fiscalía no se expidió para saber si hay una imputación o no a criterios de esta defensa, no hay criterio suficiente para tener esa denuncia. Lo que quieren es vovler a trabajar no en el lugar en el que trabajaban sino en otro puesto de trabajo, que sean redireccionadas".

Las acusan de un incumplimiento de deberes de funcionarios públicos que se "traducen a un supuesto maltrato infantil sobre menores alojados en un dispositivo de contención Hogar Casita Feliz".

El abogado manifestó que las pruebas son dudosas, hubieron informes sobre los menores, "estamos esperando el deducido de esos informes, a mi criterio no hay pruebas concretas como para sostener un proceso judicial. Queremos que se esclarezca esta situación".

Los maltratos de los cuales se las acusa son: "que los obligaban a bañarse con agua fría, los sujetaban, habían tratos arbitrarios dentro del dispositivo, no hablamos de violencia física, más que nada violencia psicológica y verbal".

Las ex trabajadoras van a continuar encadenadas porque esta situación no da para más, "quieren de manera urgente una revinculación en otro puesto de trabajo".

Una de las ex trabajadoras dialogó con TodoSaltaNoticias y dijo que:

"Tomé la decisión de encadenarme porque no tenemos respuestas ya pasaron tres meses y hay un acta que está firmada la cual no se está teniendo en cuenta. Somos cinco empleadas que no quedamos sin contrato a causa de una denuncia por supuestos maltratos la cual está en la fiscalía. Nosotros pedimos que se acelere, pero más que nada estamos acá por el tema de que durante estos tres meses había un compromiso de que íbamos a tener una ayuda económica la cual no tenemos y nos piden que sigamos esperando".

Cuando se le consultó sobre la denuncia de maltrato, afirmo que "nunca hubo maltrato".