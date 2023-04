VECINOS PIDEN SACAR EL PUENTE EN AV. FELIPE VARELA Y AV. DISCÉPOLO

Vecinos del barrio Santa Cecilia se encuentran cortando la intersección de la Avenida Felipe Varela y Avenida Discépolo porque están pidiendo que retiren el puente ya que en 72 horas encontraron dos personas muertas.

El día viernes cerca del mediodía encontraron en inmediaciones del puente una persona sin vida. El día domingo también encontraron una persona sin vida en el río.

"Exigimos que el Ministro venga acá".

Una vecina comentó que hay chicos que se drogan en todas las cuadras, "no se puede vivir, antes de ayer me dijeron que intentaron violar a una nena, nos roban todos los días. A mi hija y a mi sobrina un hombre que vive en la esquina los ramearon, hicimos la denuncia y sigue como si nada".

"Queremos prender fuego todo, viene la Intendenta y no hace nada, solo promesas que no se cumplen. No somos perfectos pero que vengan a matarnos a la gente ya es mucho".

Mencionaron que las cámaras que se encuentran en la zona no sirven.