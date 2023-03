JEY MAMMÓN ROMPIÓ EL SILENCIO DESPUÉS DE LA DENUNCIA DE LUCAS BENVENUTO

El periodista Ángel de Brito informó por LAM que en medio del escándalo por este caso, habló con el conductor: " 'Miente en la edad', fue una de las cosas que me dijo. Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas. A pesar de que lo conozco de cumpleaños, de haber compartido años de programas, charlas. Vino miles de veces a LAM y hasta presentó un novio en el programa. Hemos hablado miles de veces de temas privados".

"La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dice", leyó textualmente Ángel de Brito y sostuvo que el acusado le dijo "no hay nada de de qué esconderse, cuando hay nada que esconder". "Pero se escondió", lanzó.

Además, consideró una "excusa" el hecho de que Jey argumente que no podían usar su teléfono porque "habían filtrado su número". "También me agregó que iba a hacer el programa el domingo. Acto seguido a la tarde Telefe lo echa porque si bien no lo despidieron, el canal habló con él y consensuaron que no fuera", explicó.

Fue Georgina Barbarrosa quien lo reemplazó en la conducción de "La Peña de Morfi", junto con Jessica Cirio. Según el periodista, en el casamiento de Lizy Tagliani, la pareja de Martín Insaurralde "estaba espantada y no sabía cómo iba a hacer el programa".

En esta línea, De Brito criticó fuertemente que en ningún momento el presentador haya mencionado la denuncia o la presunta extorsión. "Lo que hizo Jey Mammon no sólo es impropio y está fuera de la ley. Me chupa un huevo la prescripción, los hechos son los hechos, y para mí Jey Mammon fue, en todos los sentidos", sentenció.