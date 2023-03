CAMPAÑA POR EL DIA DE LA AUDICIÓN

La Licenciada Alicia Ranea Jefa de servicio de fonoaudiología del Hospital San Bernardo dialogó con TodoSaltaNoticias sobre las actividades que se realizarán durante esta semana por el Día de la Audición.

Hoy se realizará una charla informativa y desde mañana 28 de Marzo hasta el jueves se realizarán audiometrías de 08:00 a 11:00 horas a libre demanda en el sector de fonoaudiología del Hospital San Bernardo con el requisito de tener entre 15 a 40 años.

Es importante aclarar que los interesados no necesitan una inscripción días antes, primero deben pasar por secretaría y anotarse, luego los derivan hacia el sector de fonoaudiología.

El Hospital Señor del Milagro también realizará a libre audiometrías el día de mañana desde las 08:00 a 13:00 horas.

La Licenciada habló sobre los cuidados diarios que se deben tener para cuidar nuestros oídos, en primero lugar es muy importante la limpieza la cual debe ser realizada por un especialista, no debemos meternos hisopos ni nada ya que perjudica. En cuanto al ruido mencionó que la hipoacusia es irreversible pero es prevenible con algunos cuidados a tener en cuenta: hay que cuidarse del ruido del ambiente, en caso de trabajar en una fábrica usar los protectores que por ley las empresas deben proveer. No usar auriculares o usar en un volumen bajo ya que no hacen bien al oído.