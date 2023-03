ENFRENTAMIENTO ENTRE GRUPOS ANTAGÓNICO EN EL B° MIGUEL ORTIZ

Vecinos del Barrio Miguel Ortiz se encuentran cansados de los enfrentamientos de grupos antagónicos y solicitan mayor seguridad y más patrullaje.

Ayer en horas de la tarde noche se enfrentaron grupos antagónicos hasta cerca de las 22:00 horas. Hoy se pueden observar los restos de los escombros y elementos contundentes que utilizaron para golpearse entre las bandas.

Hay un domicilio en el que siempre buscan refugio y de donde terminan enfrentándose.

Una vecina comentó a TodoSaltaNoticias que esto pasa siempre y que no puede seguir aguantando más esta situación, "se revientan a botellazos, hoy me levanté a barrer porque no se puede caminar por la cuadra. Ayer entre las 20:00 y las 20:30 escuche los gritos y las corridas luego se fueron y al rato volvieron a tirarse cosas y me encerré con llave".

Comentó que su vecina llama siempre a la policía pero esto es algo que sucede siempre y están cansados de esta situación.

Utilizaron parte de la vereda que se encuentra partida porque sacaron un árbol para poder lazar a modo de pedradas entre las bandas.

"La policía viene siempre pero no hacen nada, esto es un horror, no se puede vivir así".