Alejandra Ruiz, denunció a un enfermero que abusó de ella en la Clínica Santa Clara de Asís ocurrido en el 2021 y finalmente la semana pasada fue condenado.

El profesional de la salud, de 38 años, fue denunciado el 15 de marzo de 2021 por una paciente que se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica privada, que aseguró que el hombre, tras aplicarle un narcótico, abusó sexualmente de ella.

Según el relato de la víctima, luego de que a las 22 le inyectaran un protector gástrico en una habitación, fue llevada a la UTI. Allí, cerca de la medianoche, el enfermero le administró otro medicamento. Al consultarte de qué droga se trataba, éste le habría manifestado que era un protector gástrico, por lo que la mujer le dijo que no correspondía pues sólo dos horas antes se lo habían puesto.

En su denuncia, la mujer contó que se despertó cerca de las 2:15 con los ruidos de una emergencia en la UTI y que ella se encontraba tapada con una sábana, con su pijama y ropa interior a la altura de las rodillas y un fuerte dolor en sus zonas íntimas. Inmediatamente, aseguró, se levantó y, al sentir que tenía un líquido, llamó a la médica de guardia, que le proporcionó un papel para que se limpiara. Luego, la mujer insistió para que concurriera personal policial, pero fue trasladada a una habitación de piso en donde le indicaron que desde allí podía llamar a la Policía, pero el teléfono no funcionaba para llamadas al exterior.

Luego de un par de horas, la víctima expuso que bajó a la guardia pidiendo que llamaran al 911 pues había sido abusada por un enfermero. Finalmente, a las 5:10, logró comunicarse con el Sistema de Emergencias 911.

Alejandra dialogó con el programa UnNuevoDía y a TodoSaltaNoticias la doctora me dijo que "era la palabra de él contra la mía y yo le dije que eso lo iba a determinar la justicia y que me llame a la policía".

En cuanto a los años que le dieron de prisión a su abusador, ella dijo que "esperaba más, 7 años me parece muy poco, él a mi me destruyó la vida".

"A raíz de todo esto que pude denunciar y ver las cámaras de seguridad en el que se ve, aunque en un momento tapa las cámara, si se logra ver todo. Salieron a la luz varias denuncias entre cuatro y cinco chicas y un supuesto hijo, eso yo no sé si es o no real pero me mandaron mensajes de que les pasó algo parecido y que no lo habían denunciado por vergüenza así que les di mi apoyo y les dije que denuncien".