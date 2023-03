CASO LUCÍA PÉREZ: LA JUSTICIA CONDENÓ A PRISIÓN PERPETUA AL PRINCIPAL ACUSADO

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Mar del Plata condenaron a Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48) por considerarlos culpables del abuso sexual y posterior femicidio de Lucía Pérez.

Farías fue condenado a prisión perpetua por ser considerado "autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida en concurso ideal con femicidio ocurrido el 8 de octubre de 2016".

En tanto, Offidiani recibió una pena de 8 años -que se suman a otra condena y hacen un total de 15- por considerarlo "partícipe secundario penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes".

En la sentencia, que se leyó pasadas las 14.30 de este jueves, los jueces también pidieron al Ministerio Público Fiscal que investigue “la posible presencia de terceras personas” en el domicilio de Farías que puedan haber ocultado pruebas claves en la escena del crimen.

La resolución final de los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone fue por unanimidad, salvo en la calificación legal correspondiente a Farías, que fue por mayoría con los votos de Falcone y Simaz.

El fallo se dio a conocer en el sexto piso de los tribunales marplatenses sin la presencia de los acusados, Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48), quienes en el proceso anterior habían sido absueltos de los cargos por el crimen pero condenados a 8 años por venta de drogas en la puerta de un colegio.

"Si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, Lucía hoy no tendría justicia"

La mamá de Lucía Pérez, Marta Montero, agradeció a quienes se acercaron a escuchar la sentencia y la acompañaron en su lucha durante los últimos años. "Es importantísimo seguir una lucha y estar unidos (...) Armemos estrategias como lo hemos hecho, porque si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, Lucía hoy no tendría justicia", dijo rodeada de militantes.

"Les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos para Farías, hoy todo cambió, porque hasta ayer no sabíamos ni si se iba a hacer o no esta audiencia. No sabíamos si esta sentencia se iba a dar", continuó, y siguió, visiblemente emocionada: "Ahora ningún narco, ningún dealer le va a romper el culo a ninguna piba más como se lo hicieron a Lucía".

"A Lucía la destrozaron, a Lucía la destruyeron internamente, la violaron hasta 15 minutos antes de su muerte, la violaron hasta que su cuerpo terminó muriéndose", lamentó Montero.