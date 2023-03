SE BURLO DE LA SEGURIDAD DEL PREDIO DE LA AFA "ENTRÉ COMO SI NADA"

Fernando Palacios es el hombre que burló la seguridad del predio de la AFA en Ezeiza y no solo pudo ingresar al búnker donde se entrenan los campeones del mundo de la Selección, sino que llegó hasta ellos, los saludó, preguntó por Lionel Messi y hasta se tomó fotos con él. La suya fue una aventura arriesgada, pero decidida: “Yo soy un fanático, un apasionado, y aunque cuando se dieron cuenta me sacaron a los empujones, para mí fue un día hermoso”

Fernando atendió el teléfono y su saludo inicial dio cuenta de que la adrenalina aún recorría su cuerpo. “¡Hola, sí soy yo!”, dijo al ser consultado si él era la persona que se había colado en el predio de la Selección. “Tuve que hacer algunas gambetas, pero al final entré como si nada”, apuntó.

Cómo hizo para burlar la seguridad del predio de la AFA



“Yo había visto cómo era el predio por afuera y en una parte, digamos que por atrás, hay una especie de bosque y me mandé por ahí. Pura rama, pinches, mugre. Terminé todo raspado, pero al final entré y estuve como 10 minutos caminando por adentro hasta que aparecí por la cancha de béisbol. Ahí había una especie de muro, trepé, observé todo, salté y bajé a la cancha. Me encontré con los cancheros, hablé con ellos, obvio que nunca les dije que me había colado”.



“Un poco más adelante había policías que me miraban y ahí me puse a hablar, les preguntaba cosas como para hacerles un entre, si necesitaban agua o si querían algo. Ellos me preguntaron si trabajaba ahí, les dije que sí y pude seguir. Pasé, trepé una reja, un paredón y estaba en el predio de la AFA, en las canchas de entrenamento de la Selección, bah. Ahí saqué una carpeta que tenía como para disimular que estaba haciendo algo, y un segurdad me dijo que no podía usar el celular, porque obvio que yo quería filmar, sacar fotos”.



“Así que lo guardé, vi el entrenamiento del miércoles a la tarde, ya estaba terminando. Cuando los jugadores se metieron al vestuario me mandé y nunca nadie me djo nada. Ahí saludé a Armani, a Paredes, a Dybala, ¡casi todos!”