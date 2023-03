SU EX PAREJA TRATÓ DE ASESINARLA Y SE SALVÓ DE MILAGRO

La joven compartió un posteo denunciando públicamente a su ex pareja, Gonzalo Anagua, de Vaqueros, ya que habría intentado asesinarla.

"Quiero que todos conozcan quien realmente es está persona quien anoche a las 21hs me atacó en la Costanera de La Caldera.

El es mi ex novio con el cual tengo un hijo, estamos separamos hace unos meses; Ayer después de ensayo, me citó para hablar y me llevó en su moto hasta la ciclovía con engaños, nunca imaginé cuál era su proposito", compartió en un principio.

"Luego de frenar la moto me agarró del cuello, empujó, tiro al piso y comenzó a pegarme patadas y piñas, dejándome sin poder defenderme, luego saco un cuchillo e intento apuñalarme en reiteradas ocasiones, intente defenderme de la forma que estuvo a mí alcance, lo más posible y pidiendo que pare por mi bebé, grite pidiendo ayuda y gracias a dios lograron escucharme y ayudarme personas que estaban cerca, sino hoy la historia hubiera sido diferente.



Me llevaron al hospital cercano donde me hicieron puntos en la mano, dedos y tengo cortes en la cara, realice la denuncia policial y HOY SOLO PIDO JUSTICIA, QUE ESTE GOLPEADOR, QUE INTENTÓ ASESINARME NO QUEDE LIBRE Y QUE PAGUE POR TODO EL DAÑO QUE ME HIZO. Y hacerlo responsable por cualquier daño que pueda sufrir mi familia y a mi.

QUE TODOS VEAN, RECONOZCAN Y GRABEN LA CARA DE ESTA LACRA DE PERSONA

Quiero agradecer de todo corazón a quienes pudieron salvarme y ayudarme, a todos los que me mandaron msj y llamadas.

GONZALO ANAGUA GOLPEADOR, VIOLENTO. Por favor compartan para que todos sepan la clase de persona que es. NI UNA MENOS! VIVAS NOS QUEREMOS!".