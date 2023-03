LA MAMÁ DE ARIEL PIDE A LOS SALTEÑOS AYUDA PARA ENCONTRAR A SU HIJO

La madre de Ariel Maximiliano Prevedt de 29 años pide ayuda de los salteños para poder encontrar al joven que se encuentra desaparecido desde el día martes.

"Desde el martes de las 14 horas de la tarde, no sabemos nada. La policía de La Silleta lo buscó y no lo encuentran", contó Mirta, la madre del chico, y agregó que "la policía me dijo que su hijo ya va a aparecer porque está la noticia en la tele. La policía de la Silleta lo sigue buscando".

Ariel es una persona con discapacidad, se retiró del centro de habilitación Fazenda de La Esperanza, ubicado en Potreros de LInares en dirección a La Silleta el martes y desde entonces no saben nada de él. Solicita la colaboración de los salteños para encontrarlo ya que desde la fecha de su desaparición, no ha tomado sus medicamentos, lo cual destacó su madre que es muy peligroso.

El joven sufre de esquizofrenia y necesita medicación. "Como mi hijo es enfermo y tiene adicciones de alcohol, no les interesa. Para ellos es como un loco más que está en la calle", declaró la mujer en Buenos Días Ciudad por la FM 103.9.

"Una señora me llamó para decirme que lo vio en el Parque San Martín gritando", agregó, y comentó que le llamó la atención que tratándose de una persona con una actitud sospechosa en la vía pública, la policía no haya actuado de ninguna manera.

Cualquier información se solicita comunicarse al 911 o a los siguientes números: 3875900714 o al 4350316 (Mirta).