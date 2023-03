"CLASES O TIROS": LA AMENAZA QUE DEJARON A UNA ESCUELA DE ROSARIO

Una inscripción con la frase "clases o tiros" fue hallada este jueves en la Escuela Nº 1.254 Tomás Espora, ubicada en la zona norte de Rosario, frente a la Comisaría 30 y próxima al asentamiento Los Pumitas, donde el domingo pasado murió Máximo Gerez, un niño de 11 años, en medio de una balacera.

Al establecimiento concurren alrededor de 500 chicos. Alertados por las autoridades, los padres debieron retirar a sus hijos del colegio, mientras que la policía y la justicia iniciaron una investigación. Además, se dispuso una custodia con un patrullero en la puerta.

El mensaje fue escrito con una piedra sobre las baldosas de la vereda, justo en el acceso al establecimiento.

"Los chicos se fueron de la escuela, todos con temor. Estoy mal, re nerviosa y angustiada. Los mandamos a estudiar no a que los maten. No se puede creer lo que está pasando. Mi nena viene a la tarde pero no la voy a mandar", declaró una madre al portal Rosario3.