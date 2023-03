8M: SALTA SE MOVILIZA EN EL DÍA DE LA MUJER

¡Feliz día de la mujer a todas! 💜

•Feliz día porque apesar de las desigualdades que la sociedad nos presenta aún luchamos por algo justo.

•Feliz día porque ahora levantan la mirada ante cada palabra desubicada que lamentablemente soportamos en las calles.

•Feliz día porque no nos rendimos ante las adversidades y salimos resilientes.

•Feliz día porque la lucha es mutua y no individual.

Feliz día porque aun sembramos esperanza para que nuestras hijas e hijos puedan tener una sociedad justa.

•Feliz día porque luchamos para ocupar lugares que supuestamente solo los "hombres" pueden ocupar.

•Feliz día porque ser mujer no es fácil en una sociedad tan frívola, superficial donde los estereotipos están arraigados pero que poco a poco los vamos desterrando.

Mujeres valientes y resilientes.

En Salta, la marcha se realizará en la plaza 9 de Julio, por la tarde, con demandas como el acceso a una justicia con perspectiva de género y diversidad, vivienda, trabajo y el cupo laboral trans y reclamos por el fin de los crímenes de odio, la aparición de Tehuel, la implementación de la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) en todos los niveles educativos, la aplicación efectiva de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y justicia por Camila Spears.

Por qué se conmemora el 8M

El origen del 8M se remonta a un suceso transcendental que ocurrió el 8 de marzo de 1908, y marcó un antes y un después en historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo para reclamar sus derechos.

Pedían reducción de jornada laboral, un salario igual al que recibían los hombres que hacían el mismo trabajo y denunciaban las malas condiciones que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres cambien de idea, sin embargo, el fue resultado la muerte de la mujeres que se encontraban adentro del lugar tras las llamas.