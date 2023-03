LA ESCUELA GAUFFIN CONTINÚA SIN INICIAR LAS CLASES Y NO HAY RESPUESTA DE LA DIRECTORA

Los padres no se cruzaron de brazos ante la falta de respuestas por parte de la dirección de la Escuela Nº4035 Profesor Alejandro Gauffin y hoy se presentaron al establecimiento exigiendo una respuesta ya que los chicos no iniciaron las clases.

Los padres no se cruzaron de brazos ante la falta de respuestas por parte de la dirección de la Escuela Nº4035 Profesor Alejandro Gauffin y hoy se presentaron al establecimiento exigiendo una respuesta ya que los chicos no iniciaron las clases.

"Hoy queríamos tener una reunión con la directora y nos dijeron que no está, o no quiere salir", comentó una madre a los medios que la acompañaron en las puertas de la institución para hacer eco de la situación.

"Un día venís y te dicen que no es obligación de que traigamos a los chicos. Otro día venís y te dicen que no están los maestros y que no hay nombramiento para que empiecen. Otro día dicen no hay luz, no tiene gas en el predio, pero yo creo que eso se puede habilitar. A estas alturas es muy tarde", compartió.

Ya vamos camino a la finalización de la segunda semana de clases y los chicos de este establecimiento no tienen ninguna respuesta sobre el inicio del ciclo lectivo.

La situación preocupa y mucho, se tratarían de más de 100 niños de entre 3-6 años los que todavía no tuvieron clases, siendo que hace una semana atrás, se dijo que todas las escuelas de la provincia habían comenzado con normalidad.

Los padres piden las aperturas de las salitas, contaron que el año pasado recibieron la lista de útiles para el ciclo 2023. "Ya compramos todos los útiles y delantales", resaltó la mamá.

Incluso se ofrecieron para hacer la limpieza del establecimiento, pero la directora rechazó la oferta.