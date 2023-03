UN HOMBRE DEBERÁ PAGAR A SU EXESPOSA MÁS DE 20 AÑOS DE SALARIO DE TRABAJO DOMÉSTICO

Un hombre, oriundo de España, deberá pagar a su exmujer más de dos décadas de trabajo doméstico. La mujer será “compensada con 204.624,86 euros, cuantificando dicha cantidad aplicando el Salario Mínimo Interprofesional en cada año desde 1996″, afirma la sentencia dictada el día 15 de febrero en un juzgado de Vélez-Málaga (Sur de Andalucía).

La defensa de la mujer precisó que el período de cálculo iba de junio del año 1995 hasta diciembre del 2020, lo que da como resultado 24 años y medio.

En el juicio quedó acreditado que esta mujer, que además es madre de dos hijas y casada en régimen de separación de bienes, se dedicó “esencialmente a trabajar en la casa” desde que se casó, “esto es, al cuidado del hogar y la familia con todo lo que ello implica”, justifica la sentencia. Además, según el fallo, el hombre deberá pagar además una pensión alimenticia mensual para sus hijas.

En una entrevista, la mujer explicó que su marido “no quería que trabajara fuera de la casa”, aunque ella sí le ayudó a trabajar en los gimnasios de los que era propietario, a cargo de “las relaciones públicas, haciendo de monitora, en fin, todo lo que podía”.

Además de eso, la mujer relató a los medios que se dedicó “exclusivamente a las tareas del hogar, a atender a mi marido, a atender la casa”. También comentó: “Mi ex marido me obligó a tener el rol específico de los trabajos domésticos y a estar en un margen en el que no podía moverme demasiado”.

“(Estoy) muy contenta porque creo que la sentencia ha sido muy merecida”, concluyó.