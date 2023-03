LA AFA PERDIÓ UN JUICIO CON UN ÁRBITRO Y AHORA DEBERÁ PAGARLE MILLONES

Maximiliano Salado Paz pudo probar que fue excluido de la actividad por pertenecer a un gremio que no está alineado con la dirigencia de la calle Viamonte.

Ganó una demanda millonaria a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras ser marginado por pertenecer a otro gremio y, en este sentido, llevarlos a juicio por “discriminación”. Tras el fallo que lo benefició, recuperará su lugar en la nómina y podrá volverá a dirigir en los torneos locales.

“Empecé dirigiendo, como árbitro principal. Como no les gustaba mi altura, me dediqué a ser asistente. En 2019 estaba jugando en la Primera Nacional, todos los partidos en Buenos Aires y con buenas posibilidades de ascender hasta que vino todo este problema y me empezaron a mandar al Federal A. En 2021 solo dirigí dos partidos y nunca más”, expresó el juez en declaraciones a Clarín.

El fallo de la jueza Viviana Dobarro obligó a la AFA a abonarle un millón de pesos más intereses al árbitro, otro millón en concepto de una multa por “práctica desleal” y casi dos millones en concepto de honorarios para los abogados que intervinieron en el proceso.

En su defensa, la AFA argumentó que Gustavo Bassi, a cargo de los árbitros del interior, había apartado al tucumano por tareas “insatisfactorias”, algo que no pudo ser probado, ya que Salado Paz se presentó en todos los entrenamientos y cumplió con las tareas asignadas.

La sentencia de la jueza y el fallo se puede leer lo siguiente;

"Condenar por práctica desleal a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) –art.53 Ley 23.551- y aplicarle una sanción por la suma de $ 1.000.000 (PESOS UN MILLÓN) a favor de la autoridad administrativa del Trabajo (art. 55 inc. 3 de la ley 23.551); sanción que, una vez firme la presente, deberá ser comunicada por Secretaría y en la forma de estilo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a los efectos que correspondiere."