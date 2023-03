LA EX ESCUELA NORMAL EXIGE QUE SE PAGUE LOS $7.000 DE LA COOPERADORA

En la Escuela Belgrano (ex normal) los padres manifiestan que están exigiendo que se pague los $7.000 de la cooperadora de lo contrario no se dará el cuaderno ni el seguro.

En la Escuela Belgrano (ex normal) los padres manifiestan que están exigiendo que se pague los $7.000 de la cooperadora de lo contrario no se dará el cuaderno ni el seguro.

Una mamá quien tiene un hijo en el nivel inicial, en el primario y en secundario escribió a la redacción de TodoSaltaNoticias sobre esta problemática y en el mensaje se puede apreciar lo siguiente:

"Les dije que si les podía dar tres mil pesos y me dijeron que no, están muy molestos y estoy preocupada porque en este momento no tengo para pagar los $21.000".

Desde la Institución no quieren brindar más información de este tema, piden que ante cualquier duda se consulte ene l Ministerio de Educación ya que no piensan brindar ninguna nota al respecto.