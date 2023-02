TRAS LA AMENAZA DE PRUEBAS NUCLEARES, XI JINPING VISITARÁ A VLADIMIR PUTIN EN RUSIA

El presidente de China, Xi Jinping, está ultimando detalles para visitar a su par de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú después del anuncio de la suspensión de la participación en el tratado de control de armas nucleares que tenía con Estados Unidos desde 2010 y la advertencia de posibles nuevas pruebas.

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó que en el viaje, que todavía no tiene fecha, Xi Jinping dialogará con Putin buscando que no se utilicen armas nucleares para de esta manera bajar la tensión que vive parte del mundo después de los dichos del mandatario ruso este martes.

Además, desde la capital de China, Pekín, se aseguró que otro de los objetivos del viaje de Xi Jinping a Rusia es tener un rol más participativo para darle fin a la guerra entre el país ruso y Ucrania que inició el último 24 de febrero.

La información se dio a conocer horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, adviertiera en el diario alemán Die Welt que una alianza entre Rusia y China desataría "una guerra mundial". Más allá de que por lo trascendido, el viaje de Xi Jinping sería para bajar las tensiones.

También hubo una reunión entre el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y Zelenski en las últimas horas en Kiev en el que el presidente norteamericano debatió con su par las próximas acciones con respecto a la invasión rusa, además de encontrarse con los presentes en la embajada de Estados Unidos y realizar un reconocimiento a los soldados ucranianos que fallecieron en la guerra.