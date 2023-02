La fuerza aérea norteamericana detectó cuatro objetos voladores de origen desconocido en los últimos 10 días. Un general del Comando de Defensa Aeroespacial explicó qué hipótesis manejan las autoridades.

Cuáles son los OVNIs que derribó Estados Unidos

Viernes 3: "objeto no identificado" que volaba a 40.000 pies sobre Alaska.

Sábado 4: globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur.

Sábado 11: "objeto no identificado" que volaba sobre Yukón, en el norte de Canadá.

Domingo 12: "objeto no identificado" sobre el Lago Hurón, en el noroeste del país.

Qué dijo el Pentágono sobre los OVNIs que derribó

El General Glen VanHerck, responsable del Comando de Defensa Aeroespacial de la Fuerza Aérea estadounidense, se refirió al tema durante una entrevista televisiva y aseguró que el Pentágono "no descarta" ninguna hipótesis sobre el origen de estos objetos.

"Dado que todavía no nos han podido decir qué son esas cosas a las que estamos derribando, eso plantea la pregunta: ¿han descartado alienígenas o extraterrestres? Y si es así, ¿por qué?", quiso saber la periodista. VanHerck explicó que todas las opciones siguen abiertas.

"Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a Norteamérica con la intención de identificarla", afirmó.