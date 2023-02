GOLPEÓ A SU BEBÉ Y LO DEJÓ EN TERAPIA INTENSIVA

Un hombre fue detenido por golpear brutalmente a su bebé de 13 meses y provocarle graves lesiones que lo dejaron internado en terapia intensiva, el nuevo caso de maltrato infantil ocurrió en la provincia de La Pampa.

El menor ingresó a la guardia del hospital de General Pico acompañado por su padre y su tía, quienes explicaron que se había caído de un sillón. Sin embargo, los médicos notaron que el relato no coincidía con las lesiones y dieron aviso a la Policía. El hombre quedó detenido.

El bebé tenía un hematoma en el pulmón, el hígado perforado y una fractura en las costillas. Fue trasladado al hospital Lucio Molas de la ciudad de Santa Rosa, donde quedó internada en terapia intensiva y permanece en condición estable.

La madre del niño hizo un desesperado pedido a la Justicia para que le permita acompañar a su hijo. La mujer tiene una restricción de acercamiento desde hace dos meses por una denuncia de maltrato infantil que radicó su expareja, el padre del menor. Ella aseguró que es falsa y que lo hizo para quedarse con la tenencia.

"Quisiera estar con mi hijo en este momento, pero no puedo. Fue mi papá, que me está pasando todo el parte médico. Me dijo que estaba bien, que ya se había estabilizado, que lo agarraron a tiempo", contó la mujer, quien se enteró de que su hijo estaba internado cuando fue al Juzgado para iniciar el proceso de revinculación.

"Que la Justicia me levante la restricción que me hizo, que me den otra vez a mi hijo. Mi hijo me necesita. Yo necesito estar al lado de mi hijo, estar ahí apoyándolo, viendo si come, si no come. ¿La justicia dónde está?", se lamentó.