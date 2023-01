LA CAMERATA STRADIVARI INICIA SU TEMPORADA DE CONCIERTOS 2023

El cuerpo artístico dirigido por la Maestra Inga Iordanishvilli retoma sus actividades con una doble función este jueves y viernes 10 de febrero a las 21, en Sociedad Italiana, Zuviría 380.

En esta oportunidad el programa estará integrado por un repertorio de obras de diversos géneros; se podrán escuchar canciones de rock-nacional e internacional, hasta música de películas y de producciones de series cinematográficas: Será una excelente oportunidad para disfrutar de una selección de lo interpretado en el 2022.

Resonarán temas de la serie “Game of Thrones” y de la saga “Lord of the Rings”; y de grandes exponentes del rock nacional como Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, y de las bandas Soda Stereo y Los Fabulosos Cadillacs.

El rock internacional tendrá su momento con la interpretación de canciones de Led Zeppelin, Deep Purple, Ozzy Osbourne y Guns n’ Roses; y para los amantes de The Beatles: Yesterday, y Hard Days' Night.

Las entradas para este Jueves 9 y viernes 10 de Febrero ya se encuentran a la venta. Podés adquirirlas al 3875421754 o al 3874138990. También podes adquirirlas en la Sociedad Italiana, recordamos que las localidades son sin ubicación y por orden de llegada.

Fundación Camerata Stradivari, bajo la dirección de la Maestra Inga Iordanishvili, es un proyecto inclusivo e integrador que brinda formación y perfeccionamiento en diversos instrumentos a través de su Orquesta Sinfónica, su Orquesta de cámara y Coro.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación