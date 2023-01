LOS RUGBIERS PIDIERON DISCULPAS: “NUNCA QUISIMOS MATAR”

Este jueves finalizaron los alegatos en el juicio en Dolores y los acusados tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal.

Luego de que la fiscalía y la querella solicitaran prisión perpetua para los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, este jueves, en la segunda jornada de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, el abogado Hugo Tomei pidió la absolución de los imputados al afirmar que el delito no está probado. Su exposición duró poco más de una hora y, tras un cuarto intermedio, los magistrados le cedieron la palabra a los acusados.

*Lucas Pertossi: “Quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy arrepentido de lo que pasó”.

*Blas Cinalli: “Duele muchísimo lo que pasó hasta el día de hoy. Es muy triste lo que pasó. No hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”

*Matias Benicelli: “Nunca quise que esto pasara. Todos los días lo pienso. Ojalá pueda volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie”

*Ciro Pertossi: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Quiero pedirle perdón a toda la familia por haber estado en el lugar, en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo todo de lo que nos acusan”.

*Enzo Comelli: “Sinceramente quiero pedir disculpas a la familia de Fernando. También a mi familia y a todas las personas que fueron afectadas por este hecho aberrante que falleció una persona de nuestra edad”

*Luciano Pertossi: "Nunca quise ni quería participar de una pelea donde fallezca una persona. Pido mil disculpas por todo".

*Máximo Thomsen:“Quiero pedir perdon a las familias y a las peronas afectadas. Me lastima muchísimo porque es un chico de nuestra edad. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás”, comenzó y en llanto siguió: “Estoy muy arrepentido. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.

- Ayrton Viollaz (23): "Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Gracias a todos por el espacio que me están dando. Que Dios los bendiga".

Graciela Sosa, la mamá de la víctima, dijo a la salida de los Tribunales de Dolores: “Es tarde para pedir disculpas”. Lo hizo en referencia al mensaje que dieron los rugbiers cuando hablaron ante los jueces, algunos se inclinaron por un pedido de perdón generalizo, otros, en cambio, les hablaron a los padres del estudiante de abogacía asesinado en 2020.

Sobre las palabras de los rugbiers y el ofrecimiento de disculpas, la mamá de Fernando dijo que le resultaban “indiferente”. Y agregó en relación a Thomsen, quien se quebró en llanto: “Ninguno me miró a la cara, y que se pusiera a llorar no me conmovió”.

Luego, dijo: “Esta vida que tengo ya no es vida. Me duele en el alma todo lo que le hicieron. La única víctima es Fernando, lo mataron de la peor manera, con patadas, mientras mi hijo imploraba levantando la mano”.