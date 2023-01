UNA FAMILIA EXIGE DIÁLISIS URGENTE PARA UN PACIENTE EN TERAPIA INTENSIVA

Una vez más la salud de la provincia dejó mucho que desear a los vecinos salteños, y esta vez se trata de un joven que en dialogo con TodoSaltaNoticias, contó la difícil situación que vivió junto a su papá que hoy en día su vida corre riesgo.

Martín López expresó su descontento y molestia ante el trato indiferente que recibió su papá hace una semana y motivo por el cual ahora se encuentra internado en el Hospital San Bernardo en terapia intensiva con respirador artificial luchando por su vida.

Todo inició cuando el señor López el día lunes de la semana pasada comenzó a tener fuertes dolores estomacales y mareos. "Como somos de zona sudeste nos dirigimos al Hospital Papa Francisco en donde sin ningún diagnostico ni análisis previo le pusieron dos inyectables y la mandaron a casa diciendo que así iba mejorar", manifestó.

Tras esta decisión, la familia esperó que resultara tal como le habían informado en el Hospital pero pasó todo lo contrario. "El martes no mejoró y fuimos al PAMI. No nos quisieron atender porque la mayoría de los médicos están de vacaciones".

"Se agravó el día jueves, tenía retención de líquidos, tenía que venir un urólogo, pero no había uno en ese momento ni en el fin de semana", contó Martín. Como consecuencia de esta falta de personal de la que habla el vecino, su papá acumuló casi 4 días líquido que terminó afectando varios de sus órganos.

"Recién el lunes (ayer) viene la doctora que lo atendía, lo ve preocupada y lo inducen al coma. Mi viejo esta con respirador artificial y ayer me hacen firmar la autorización para la diálisis. Es el único recurso para que siga vivo".

Martín cuenta además que esta falta de comunicación preocupó por lejos a toda la familia cuando ayer por la noche todavía no tenían información de que habían realizado la diálisis. Fueron informados recién alrededor de las 1 am.

La familia no puede comprender por qué la falta de comunicación para notificar del estado de salud de su padre. "Si nosotros no presionábamos toda la noche para que nos digan, íbamos a enterarnos hoy. Nos dijeron que si ocurría algo grave nos iban a avisar", pero la familia prefirió no arriesgarse.