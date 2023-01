EL TIERNO GESTO DEL PAPÁ DEL DIBU CON UN FANÁTICO DE SU HIJO

Alberto, papá del Dibu, contó una particular situación que vivió mientras estaba de viaje y que terminó comprándole un muñeco de su hijo a un nene.

"La última atajada de mi hijo no la vi, no tengo ese recuerdo en la cabeza. Todo el mundo me felicitaba y yo no sabía qué había pasado, ja", confesó Alberto en diálogo con el medio D Sports Radio.

Siguiendo sobre la Copa del Mundo, agregó: "Creo que mi hijo todavía no cayó que ganaron. De a poco los chicos se van dando cuenta lo que lograron en el Mundial".

Además, contó el lindo gesto que tuvo con un fanático de su hijo: "Estábamos en el sur y veo a un señor que estaba comprando un muñeco del Dibu para el hijo. El nene tenía su camiseta. Le dije al vendedor: 'Cobrámelo a mí, yo lo pago'. Después se enteraron que yo era el papá de Dibu".