EL GOBIERNO SUSPENDIÓ EL PLAN POTENCIAR TRABAJO A CASI 155.000 PERSONAS

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes la suspensión de 154.441 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no validaron sus datos de manera digital antes del 15 de enero. Según dijo la funcionaria, se les “va a liquidar en un 50% en enero”, para que puedan iniciar los reclamos quienes todavía no hayan realizado el trámite, pero la liquidación de febrero ya no la percibirán.

“El impacto fiscal de suspender 154.441 personas del Potenciar Trabajo en esta liquidación de enero es de más de $2500 millones, por lo que se va a liquidar en un 50% en enero a todas las personas que no validaron su identidad, pero a partir de allí no se va a liquidar”, indicó Tolosa Paz y detalló: “Si no validaron, primer mes, suspensión y pago del 50% y se abre la instancia del reclamo a partir de este momento”.

Según informó la ministra, 1.210.571 beneficiarios del Potenciar Trabajo validaron la identidad, de los cuales el 65,7% son mujeres. “Esta información nos va a permitir con toda la fortaleza direccionar el esfuerzo presupuestario para llegar a los hogares más pobres”, dijo.

Se trata de una de las condiciones de egreso y permanencia en el Potenciar Trabajo que el Gobierno había acordado a fin de año con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La ministra Tolosa Paz ya había puesto fin a la inclusión de nuevos beneficiarios de planes sociales y había avanzado en una serie de auditorías que terminó con denuncias judiciales luego del informe de la AFIP que indicaba que más de 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo declararon Bienes Personales o compraron dólar ahorro.