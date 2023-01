HALLARON EL VIDEO DEL MOMENTO DE LA MUERTE DE MILAGROS

La Justicia tuvo acceso al video donde se ve el momento del fallecimiento de Milagros, la menor muerta presuntamente muerta en un reto viral de TikTok. El material se encuentra en el expediente de la causa que investiga el deceso de la nena de 12 años que residía en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe.

De acuerdo a los resultados de las pericias, la menor tenía signos de ahorcamiento, aunque los investigadores no se detectaron signos de abuso ni participación de terceros. Su cuerpo fue hallado en su casa por su mamá.

El celular de la chica había sido secuestrado por la Justicia, que en un primer momento no confirmó ni descartó la posibilidad del reto viral. La principal hipótesis apunta a un suicidio sin responsabilidad penal alguna, pese a que la familia apunta a que pudo haber sido incentivada a ahorcarse como parte de un desafío.

"Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal", expresó su tía, Laura Luque, en declaraciones radiales. De esta forma, su muerte habría sido transmitida y vista por el resto de sus compañeros.

La mujer explicó que su sobrina "pudo zafar la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no, ella no se pudo quitar la soga. A mí no me lo dicen, se lo dicen creo que al papá y el papá se lo comenta a mi hermana". "Seguimos sin entender por qué lo hizo", añadió.