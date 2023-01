PARA JUAN AMERI EL DESCONTROL EN LA CARPA DE LAS ESTRELLA FUE "RESPONSABILIDAD DE LA CULTURA"

El organizador de la Carpa de Las Estrellas, Juan Ameri habló con diferentes medios explicando los motivos por los cuales hubo descontrol en el Centro de Convenciones y dijo que "la responsabilidad es la cultura".

De acuerdo a los dichos de Ameri, había una capacidad de 16.400 personas pero hubo gente que empezó a ingresar por las rejas, por cualquier lado menos por donde debería ser. "Es un predio de 20 mil metros cuadrados, no podemos cubrir todo el predio, cubrimos el sector en donde funciona Carpa de Las Estrellas. ingresó gente por cualquier sector", sostuvo.

Al consultarle sobre el responsable del descontrol, Ameri dijo que "la responsabilidad es de la cultura". "Afuera harían habido unas 1000 personas, había gente que consiguió entradas gratis".

En tanto a los efectivos de seguridad, dijo que fue la policía quienes comunicaron que la capacidad estaba colmada. "Teníamos 184 uniformados dentro del predio, afuera patrullas, 140 - 150 privados. es lo que solicitamos haciendo el estudio", manifestó.

Por otra parte y contrario a lo que ha circulado estos días a través de las redes sociales, el organizador del evento dijo que la gente que estaba dentro era en su mayoría personas que pagaron su entrada. "La gente que no entró fue porque no tenían entradas o no ingresó por el lugar correspondiente, ingresó por la reja".

Esto último sorprendió siendo que el día de ayer, una de las víctimas de la avalancha humana sucedida en la carpa, declaró que pese a haber pagado su entrada, no pudo ingresar al predio. Peor aún, quedó llena de golpes y no recibió asistencia de la policía.

Cabe destacar que en cuanto a las desprolijidades, Ameri dijo que "hubo gente que estaba dentro del predio que tenía entrada. Había gente que ingresó y quería sacar las entradas de una boletería que teníamos dentro".

También explicó que "no largamos la venta anticipada para evitar la reventa".