LA ÉPOCA ESTIVAL FAVORECE LA APARICIÓN DE ALACRANES, ARAÑAS Y SERPIENTES

La época de altas temperaturas favorece la proliferación de alacranes, algunos de los cuales son venenosos y su picadura requiere intervención médica inmediata. También el calor es propicio para la aparición de arañas y serpientes, que pueden ingresar a las viviendas.

Ante la picadura de alguno de estos animales, se debe solicitar asistencia médica inmediata en centros de salud u hospitales.

En la ciudad de Salta, el hospital Señor del Milagro atiende por guardia en caso de picadura de alacranes y víboras. También cuenta con un área de Zoonosis, dedicada a patologías que se transmiten por animales.

Alacranes

El Ministerio de Salud Pública recomienda a la población adoptar medidas para evitar la presencia de alacranes en las viviendas y sus alrededores y prevenir picaduras, ya que el veneno es una toxina que actúa sobre el sistema nervioso y requiere medicación específica.

En Salta, el alacrán más común es de color castaño claro, con tres bandas marrones a lo largo del lomo. Sus patas son de color uniforme, sin manchas. Tiene pinzas finas y largas y mide entre 4 y 6,5 centímetros. Posee una prolongación articulada que termina en un aguijón y una púa, con lo que inyecta el veneno.

Esta especie se alimenta de otros insectos, sobre todo cucarachas y arañas, por lo que suele ingresar a las casas buscando comida. Es de hábitos nocturnos y suele ocultarse en lugares oscuros, entre maderas, hojarasca, escombros, ladrillos, cámaras subterráneas, depósitos, desagües.

Prevención

Para alimentarse de cucarachas, los alacranes pueden ingresar a las casas y refugiarse en grietas de paredes, pisos, zócalos, detrás de revestimientos de madera, debajo de muebles o entre ropa y calzados. Por ello, se recomienda:

Mantener la limpieza y ventilación de los ambientes, teniendo cuidado al remover objetos

Evitar la acumulación de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera y otros objetos que puedan servir de refugio a los alacranes

Evitar que los niños jueguen en esos lugares

Tapar grietas en revoques. Poner especial cuidado si las paredes son de ladrillos huecos

Sellar las cámaras de las cloacas y colocar mallas metálicas en rejillas de cocina, baño, lavadero y desagües

No introducir las manos desprotegidas en huecos de árboles, paredes, debajo de piedras, maderas, etc.

Mantener toda la casa limpia, al igual que los espacios circundantes.

Evitar la acumulación de basura para controlar la presencia de insectos que puedan servir de alimento a los alacranes

Si ya se encontró un alacrán en la vivienda, revisar la cama antes de acostarse

No dejar ropa en el suelo o colgada de las paredes. Revisar y sacudir las prendas antes de usarlas

No andar descalzo, sobre todo en patios y jardines

Revisar los zapatos, sobre todo antes de calzarlos a los niños

Tener precaución al examinar cajones o estantes

Si se encuentra un alacrán, no intentar agarrarlo con la mano

Efectos de la picadura

La picadura de alacrán provoca síntomas locales, como dolor con sensación de quemadura, enrojecimiento y sensación de adormecimiento o anestesia.

Los síntomas generales, que se observan principalmente en niños, son piel pálida y sudorosa, fiebre, cefalea, excitación y temblores generalizados.

También puede haber somnolencia, agitación, vómitos, dolores articulares, taquicardia, problemas visuales, cólicos y diarrea.

Qué hacer

Las picaduras son más frecuentes en miembros inferiores y generalmente ocurren en noches de mucho calor o en días con amenaza de tormenta.

En caso de ser picado por un alacrán:

Aplicar frío en el lugar de la picadura, para retardar la absorción del veneno

No realizar tratamientos caseros

Concurrir inmediatamente al puesto sanitario, centro de salud u hospital más próximo

Es conveniente capturar al alacrán y llevarlo, en lo posible vivo, al centro sanitario para que se identifique su especie. En caso de matarlo, evitar destrozarlo, para facilitar su identificación

Se recomienda recurrir al médico con urgencia para determinar la gravedad del envenenamiento y aplicar el antídoto correspondiente.

Las personas residentes en la ciudad de Salta, deben dirigirse a la Guardia del hospital Señor del Milagro. Quienes vivan en el interior, deben concurrir de inmediato al hospital público de la zona.

Arañas

También son animales ponzoñosos que suelen acercarse más a las viviendas durante la temporada de calor.

Algunas especies de araña son de mayor peligrosidad, por lo que se debe evitar su presencia limpiando frecuentemente la casa y sus alrededores, manteniendo en buenas condiciones los revoques de paredes y cielorrasos.

En lo posible, no colgar ropa en paredes o en lugares donde pueda haber arañas

Sacudir bien ropa y calzado antes de usarlos

Tener cuidado al mover cuadros, espejos, muebles

Desinfectar lugares donde se acumulen escombros, leña, etc.



Serpientes

Entre las serpientes, las peligrosas son las víboras, como la yarará, cascabel y coral, no así las culebras. Es importante informarse sobre la diferencia entre unas y otras, para reconocerlas y aconsejar a los niños.

Se debe mantener limpio el espacio circundante a la vivienda y evitar la acumulación de objetos o materiales donde puedan ocultarse.

Al caminar por el campo, se debe usar ropa y calzado que protejan de posibles mordeduras

No levantar o mover piedras o troncos con las manos desprotegidas

No intentar tocar una serpiente, tomar distancia

Ante una mordedura, se debe acudir de inmediato a un centro asistencial. Si fuera posible, capturar a la serpiente para su identificación y aplicación del tratamiento correspondiente

No se debe aplicar torniquetes ni incisiones en la zona de la mordedura, ni intentar succionar el veneno. Tampoco se debe dar bebidas alcohólicas a la persona mordida



