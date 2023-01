AVALANCHA HUMANA EN LA CARPA DE LAS ESTRELLAS: HUBO TIROS, CORRIDAS Y DESMAYOS

Este fin de semana miles de salteños estuvieron presentes en el Centro de Convenciones por la Carpa de las Estrellas viviendo el verano a pura fiesta mientras se presentaba la banda furor Ke Personaje.

Lamentablemente no todo fue fiesta porque durante el show sucedieron varios accidentes, muchos de los presentes dijeron que esto se debió a la mala organización del espectáculo. Desde muy temprano se pudieron observar largas filas en las puertas y boletarías, las entradas rápidamente se agotaron y en los ingresos se vivieron momentos de tensión.

En los varios vídeos compartidos por los presentes en la carpa, se pudieron observar avalanchas humanas, la desesperación del público llamó la atención en las imágenes tomadas y compartidas en las redes sociales. En tanto, algunas personas optaron por trepar las rejas durante el episodio descontrol.

Anahí Coronel fue una de las personas que terminó siendo agredida por estos sucesos y en dialogo con TodoSaltaNoticias contó lo vivido el domingo por la tarde.

La salteña esperaba poder ingresar tras haber pagado su entrada pero jamás pudo hacerlo, en su lugar terminó siendo una de las afectadas por la avalancha

"La gente se desesperaba por entrar. Habían chicas desmayadas, un chico con discapacidad que también esperaba. Llegó un momento en el que no podíamos salir del tumulto. Les pedía que me dejen entrar porque me sentía mal. Que abran la puerta, pero no había respuestas", contó Anahí.

Agregó además que un policía entró con una motocicleta entre medio de la gente, dificultando mucho más el ingreso. "Cuando abrieron las puertas fue la avalancha. En un momento veo que todos mis amigos pasaron y yo me quedé sola".

En el momento en que Anahí quedó tendida en el suelo, todas las personas que se encontraban atrás comenzaron a correr ingresando al Centro de Convenciones, pasando por encima de todos aquellos que habían caído. La joven contó y mostró como sus piernas, brazos y cuerpo quedaron llenos de hematomas producto de las pisadas.

"Sentía como me pisaban y no podía salir. Le pedía auxilio al de la seguridad privada y no hizo nada. Mi novio me sacó arrastrada" y añadió que habían otras chicas que quedaron aplastadas por la motocicleta del policía que circulaba minutos antes.

Otra joven también habló con el medio para contar el momento de terror que vivió y dijo: "Traté de grabar porque es la única manera de escracharlos pero se dieron cuenta y no sé si era un jefe del operativo o quien pero empezaron a gritar "sáquenla, sáquenle el celular, sáquenle todo" "el personal me vino encima y me decían que me iban a llevar, me iban a detener, me iban a hacer muchísimas cosas".